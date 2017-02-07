Дисквалифицированный за допинг штангист Деманов завершил карьеру
Тяжелоатлет Андрей
Деманов, ранее дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил,
завершил карьеру. Об этом сообщил бывший тренер
штангиста, ныне старший тренер женской сборной России Николай
Колесников.
«Деманов
завершил карьеру спортсмена. Сейчас он находит себя в обычной жизни. Карьера
тренера? Пока такого решения Андрей не принял», - цитирует Колесникова «Р-Спорт».
Андрей Деманов
становился чемпионом Европы в 2011 и 2014 годах. На
Олимпиаде-2012 он занял четвертое место. В июле 2016-го года перепроверка его пробы с Олимпиады
дала положительный результат, и спортсмен был дисквалифицирован на два года.
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