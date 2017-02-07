Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск2 : 0Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дисквалифицированный за допинг штангист Деманов завершил карьеру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тяжелоатлет Андрей Деманов, ранее дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, завершил карьеру. Об этом сообщил бывший тренер штангиста, ныне старший тренер женской сборной России Николай Колесников.

«Деманов завершил карьеру спортсмена. Сейчас он находит себя в обычной жизни. Карьера тренера? Пока такого решения Андрей не принял», - цитирует Колесникова «Р-Спорт».

Андрей Деманов становился чемпионом Европы в 2011 и 2014 годах. На Олимпиаде-2012 он занял четвертое место. В июле 2016-го года перепроверка его пробы с Олимпиады дала положительный результат, и спортсмен был дисквалифицирован на два года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идетСкандал с допингом не приведет к завершению карьеры российского боксера. Об этом заявил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдонийКак сообщает Lenta.ru, эфиопский стайер Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом сообщил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие.FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранениеМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из- за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает Langrenn.Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за применение допингаТренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил.Вячеслав Фетисов: Лишение спортсменов призовых может стать методом борьбы с допингомПервый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о своим видении эффективных методов борьбы с допингом.Спортсменов, пойманных на допинге, могут лишить стипендии президента РФ на более длительный срокСпортсменов могут лишить стипендии президента РФ на два года после наказания за нарушение антидопинговых правил, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Адвокат Поветкина: Рассчитываем, что расследование WBC займет 3-4 месяца. Александр не принимал запрещенные препаратыАдвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы российского тяжеловеса Александра Поветкина, поделился ожиданиями от предстоящего расследования допингового случая Всемирным боксерским советом.Андрей Сильнов: Выступать под другим флагом - не совсем правильно с точки зрения патриотизмаОлимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов поделился мнением об участии российских спортсменов в международных турнирах.IBU не увеличит срок дисквалификаций спортсменов за применение допингаМеждународный союз биатлонистов на внеочередном конгрессе организации не сможет принять требование спортсменов и увеличить сроки дисквалификаций спортсменов за употребление допинга.Форвард «Сток Сити» был тайно дисквалифицирован за допинг на восемь недельФорвард «Сток Сити» Саидо Берахино в конце прошлого года отбыл дисквалификацию в связи с положительным результатом допинг-теста.CAS принял апелляции Легкова и Белова на отстранение от соревнованийСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляции от российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова по поводу их временного отстранения от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будетЧемпионка мира 2015 года по прыжкам в высоту Мария Кучина рассказала, что у нее даже нет мыслей по поводу смены гражданства.МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандалеХакерская группировка Fancy Bears предоставила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к главе Независимой комиссии WADA Ричарду Макларену, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре, сообщает RT.Михаил Дегтярев: Положительная проба Поветкина – это провокацияПредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с российским боксером тяжелого веса Александром Поветкиным. Он назвал обнаружение запрещенного препарата в его допинг-пробе «провокацией».Маурисио Сулейман: В ближайшие дни WBC огласит решение по ПоветкинуПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с допинг-пробой российского боксера Александра Поветкина. Он сказал, что в ближайшее время будет принято решение по этому поводу.Чего испугался Фуркад? И почему он удалил свой комментарий-язву про ЛогиноваЧего испугался Фуркад? И почему он удалил свой комментарий-язву про Логинова«Советский спорт» – о том, почему IBU позволяет оскорблять российских биатлонистов.Адвокат: Легкова и Белова сделали козлами отпущенияАдвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн считает, что спортсменов несправедливо обвинили в употреблении допинга.Легков и Белов опротестовали в CAS свое отстранение от соревнованийРоссийские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на временное отстранение от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.Юлия Ефимова: Неприятно, что обо мне негативно высказался такой человек, как ФелпсДвукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова разочарована тем, что ее подверг критике легендарный американский пловец Майкл Фелпс.Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существуетЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подверг критике француза Мартена Фуркада за его комментарии в адрес Александра Логинова.
Главные новости
Футбол
Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео)
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: У меня крепкая психика? Надеюсь
MMA
Мэтт Митрион: Федор Емельяненко – легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраля
Футбол
Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
Футбол
Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снимал
Биатлон
Домрачева не будет выступать за сборную Белоруссии в смешанной эстафете на чемпионате мира
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Захотела бы ИААФ – допустила бы Россию уже сейчас
Футбол
Директор по развитию «Динамо» (Брест): Кураньи не надо много времени, чтобы привести себя в порядок
Футбол
Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили
Футбол
Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственность
все новости