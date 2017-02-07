Георгий Черданцев: Слуцкий так проникся АПЛ, что видит лишь плюсы и не обращает внимание на минусы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал об отношении к чемпионату Англии экс-наставника московского ЦСКА Леонида Слуцкого, а также сравнил атмосферу Премьер-лиги с РФПЛ.

«Слуцкий за то время, что находится в «Челси» на обучении, так проникся английским футболом, что как и любой его поклонник, видит только плюсы и не обращает внимание на минусы. И в этом он абсолютно прав: когда ты постоянно находишься в атмосфере английского футбола, и смотришь на него изнутри, то все плюсы настолько превосходят минусы, что человеку, любящему футбол, достаточно небольшого времени для того, чтобы понять, почему АПЛ называют лучшей футбольной лигой мира. Это действительно другая планета.

Но я живу в России, а не в Англии, и вынужден волей-неволей сравнивать в первую очередь качество футбола. Потому что еще раз повторяю: с футбольной атмосферой, все, что окружает игру, нам в России действительно бесполезно конкурировать – нам здесь это недоступно, мы не можем эту атмосферу по-настоящему почувствовать и оценить. Поэтому приходится ограничиваться впечатлениями от происходящего непосредственно на футбольном поле», – приводит слова Черданцева официальный сайт «Матч ТВ».