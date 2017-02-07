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Александр Тихонов: Надо отделять мух от котлет. Логинов и Старых свое наказание уже понесли

Источник:  «Экспресс газета»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал комментарии француза Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.

- Надо отделять мух от котлет. Логинов и Старых свое наказание уже понесли. Что, их по новой наказывать? Дудки! Я не виню ни Логинова, ни Старых. Они хорошие люди, прекрасные спортсмены. Их просто заставили принять запрещенные препараты, и я знаю, кто заставил. Это вина Виктора Майгурова, Сергея Кущенко и Александра Пака, которые заправляли тогда в СБР. На мой взгляд, Логинов и Старых с начала сезона должны были выступать на этапах Кубка мира. Но Кравцов, президент СБР, сказал: не надо дразнить гусей. Это трусость с его стороны, - передает слова Тихонова «Экспресс-газета».

Напомним, что Александр Логинов на чемпионате Европы в Польше стал победителем гонки преследования и индивидуальной гонки, а также стал вторым в спринте.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

Состав сборной России на ЧМ:

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

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