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Данил «Dendi» Ишутин: Мы сейчас не в том состоянии, чтобы крошить и громить всех

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Игрок команды Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью cyber.sports.ru рассказал о новом составе Na’Vi.

«Собрались люди, с которыми можно разговаривать и которым можно указывать на ошибки. Мы можем обсуждать это друг с другом свободно – важно, чтобы это не было проблемой. Часто ошибки воспринимаются игроками как какое-то «blame», как обвинение, на этой почве возникают конфликты. Чтобы избежать конфликта, ты перестаешь обсуждать ошибки, их становится больше и больше. Адекватное восприятие критики и готовность идти на контакт – основной фактор подбора игроков. Выбирали их, в первую очередь опираясь на человеческие качества.

Конечно, изучали и статистику: Бивер, Пайкатт и Рмн выделялись в своих командах, были в них сильнейшими. Я лично знал всех, кроме Мальте. И Пайкатт, и Рмн – очень олдскульные игроки с колоссальным опытом выступлений за разные команды.

Мы не так много вместе играем, сложно дать какую-то комплексную оценку. Пока раскрываются только позитивные стороны, Пайкатт старается все брать в свои руки, использовать свой опыт. Он пробыл тренером в команде Digital Chaos, посмотрел, как все работает со стороны, а теперь пытается применить все свои знания. Поэтому нынешние тренировки в корне отличается от всего того, что было с другими составами Na’Vi. У него подход более профессиональный.

У нас есть цели и задачи, но мы здраво оцениваем свои силы и понимаем, что мы сейчас не в том состоянии, чтобы крошить и громить всех. Мы только собрались, мы провели пару недель на буткемпе. За такой срок невозможно стать настолько сильным коллективом. В любом случае на каждом турнире и на каждой квалификации мы будем бороться».

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