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Борис Майоров: В Уфе у Капиризова мощные партнеры. Не факт, что в сборной он будет столь же результативен

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о вызове форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова в сборную России для участия в Шведских играх.

- Это на молодежном чемпионате мира Капризов был на голову выше всех. А на уровне взрослых национальных командКирилл нуждается в очень серьезной проверке, - считает Борис Майоров. - В Торонто его мастерство и результативность бросались в глаза. Но там ему противостояли такие же юные игроки. Поэтому даже с учетом того, что Кирилл и в «Салавате Юлаеве» стал лидером в этом сезоне, я бы не спешил петь заранее дифирамбы по поводу его появления в сборной России. Ведь в клубе у Капризова очень мощные партнеры, которые ему здорово помогают. Но уфимцы при этом в целом выступают не ахти. Поэтому давайте просто посмотрим на выступление этого нападающего на Евротуре. А уж потом будем делать выводы. Проверки в сборной он, безусловно, заслужил. Тут спору нет. Но пока не более того.

Напомним, что свой первый матч в рамках третьего этапа Евротура сборная России проведет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Соперником нашей команды в этом матче станет команда Финляндии.


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