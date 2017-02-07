«Динамо СПб» подписало защитника «Волгаря»

Защитник «Волгаря» Игорь Юрганов продолжит карьеру в «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт подписан до конца сезона-2017/18. Ранее 23-летний футболист выступал за «Сибирь-2», омский «Иртыш» и новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». В сезоне-2016/17 Юрганов провел пять матчей в ФНЛ и один – в Кубке России.

Напомним, после 16 туров ПФЛ «Динамо СПб» идет на первом месте среди команд зоны «Запад» с 39 очками. Следующий матч динамовцы проведут 2 апреля дома против московского «Динамо-2».

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