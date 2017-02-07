Раньери запретил игрокам «Лестера» есть бургеры после матчей
После ряда
неудач главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери решил внести изменения в рацион
своих игроков. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Daily Mirror, Раньери запретил игрокам «Лестера» есть после матчей их
любимые чикен-бургеры. Взамен итальянец предложил им есть пасту. Также
сообщается, что игроки были недовольны таким решением. Кроме того, у футболистов
есть и общее недовольство тренером. Они считают, что Раньери изменился не в
лучшую сторону.
Напомним,
сегодня «Лестер» выразил поддержку Раньери. После 24 туров
действующий чемпион Англии занимает 16-е место в премьер-лиге, опережая «Халл»,
находящийся в зоне вылета, на одно очко. При этом «лисы» продолжают выступление
в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
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