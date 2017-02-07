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Роман Ротенберг: IIHF будет ждать до последнего в вопросе участия игроков НХЛ на ОИ

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что ФХР примет любое решение IIHF по вопросу участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхане.

- Никаких новостей нет, все остается прежним. Как и говорил ранее Фазель, ситуация не поменялась. Как я это понимаю, IIHF будет ждать до последнего. Когда НХЛ начнет формировать календарь на следующий сезон, то мы уже узнаем окончательное решение по этому вопросу.

Если нам скажут, что игроки НХЛ не приедут, ситуация также будет для нас понятной. У нас полная готовность к любому решению. В любой ситуации мы способны собрать боеспособную команду, - передает слова Ротенберга ТАСС.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что решение об участии НХЛовцев в Олимпиаде 2018 года будет принято в течение марта.

Добавим, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли полагает, что сильнейшие игроки мира не примут участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в ОИ-2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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