Украинцы Дедечко и Антонов не подошли «Анжи»

Директор по развитию «Динамо» (Брест): Кураньи не надо много времени, чтобы привести себя в порядок

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал возможность подписания контракта с 35-летним бывшим форвардом московского «Динамо» Кевином Кураньи. Сейчас игрок находится на сборе команды в Турции.