Сын Ривалдо перешел в бухарестское «Динамо» (фото)

Ривалдиньо, сын экс-нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо, стал игроком бухарестского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба румынского клуба, контракт с 21-летним игроком, который будет выступать под номером 9, рассчитан до 1 июня 2020 года.

Rivaldo's son, Rivaldinho, has signed for Dinamo Bucharest..



Not quite reached his dads level yet has he🤔 pic.twitter.com/Fj2ZxFfFFj