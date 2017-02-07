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Сын Ривалдо перешел в бухарестское «Динамо» (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ривалдиньо, сын экс-нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо, стал игроком бухарестского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба румынского клуба, контракт с 21-летним игроком, который будет выступать под номером 9, рассчитан до 1 июня 2020 года.

Ранее нападающий выступал за бразильские клубы «Можи-Мирин», «Пайсанду» и «Интернасьонал», а также португальскую «Боавишту».

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