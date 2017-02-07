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Мэнни Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев

Источник:  Лента.РуКомментарии

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выступил за смертную казнь для наркоторговцев, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Boxingscene.com.

- Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию в борьбе с торговлей наркотиками. Я могу простить личное пристрастие людей. Но гнусный незаконный оборот наркотиков направлен против всего народа, эти люди заслуживают смерти, — заявил 38-летний боксер.

Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.

Добавим, что Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.

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