Мэнни Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выступил за смертную казнь для наркоторговцев, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Boxingscene.com.
- Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию в борьбе с торговлей наркотиками. Я могу простить личное пристрастие людей. Но гнусный незаконный оборот наркотиков направлен против всего народа, эти люди заслуживают смерти, — заявил 38-летний боксер.
Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.
Добавим, что Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.