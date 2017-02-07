Ринат Билялетдинов может возглавить «Спартак»

Российский тренер Ринат Билялетдинов ведет переговоры с латвийским футбольным клубом «Спартак» (Юрмала).

- Пока без комментариев. Я нахожусь в Латвии, знакомлюсь с ситуацией, но преждевременно говорить, что что-то уже документально зафиксировано. Веду ли я переговоры? Не без этого, я тут и мне интересно посмотреть, как футбол выглядит в Прибалтике, - сказал Билялетдинов в интервью ТАСС.

Напомним, Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Рубина» в сентябре 2015 года. В системе московского «Локомотива» он работал в 2004 - 2010 годах.

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» из Юрмалы закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков.

