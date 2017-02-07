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«ПСЖ» претендует на Агуэро

Источник:  The TimesКомментарии

Интерес к нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Times, «ПСЖ» готовит предложение по Агуэро нынешним летом. «Ман Сити» хочет получить за него 80 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Сити» готов продать аргентинца, так как главный тренер Хосеп Гвардиола считает, что «Кун» не вписывается в стиль игры команды и видит основным нападающим новичка команды Габриэла Жезуса.

В текущем сезоне 28-летний Серхио Агуэро провел 26 матчей за «Ман Сити» и забил 18 мячей при одной голевой передаче.

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