Вместо «Рубина» «Краснодар» сыграет с «Марбельей»
Изменился соперник «Краснодара» по
заключительному контрольному матчу зимних соборов-2017. Об этом сообщает официальный сайт
клуба.
Ранее
планировалось, что «Краснодар» сыграет с «Рубином», но в итоге казанский клуб
отказался от матча. Его заменит «Марбелья» - клуб выступающий в Сегунде В, третьем по силе
дивизионе Испании.
Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по
московскому времени.
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