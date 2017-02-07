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Вместо «Рубина» «Краснодар» сыграет с «Марбельей»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Изменился соперник «Краснодара» по заключительному контрольному матчу зимних соборов-2017. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее планировалось, что «Краснодар» сыграет с «Рубином», но в итоге казанский клуб отказался от матча. Его заменит «Марбелья» -  клуб выступающий в Сегунде В, третьем по силе дивизионе Испании.

Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени. 

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