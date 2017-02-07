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«Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии

Источник:  Twitter.comКомментарии

Тульский «Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым, права на которого принадлежат «Легии».

Об интересе со стороны туляков написал в своем твиттере польский журналист Пётр Козьмински.

«Вероятно, Михаил Александров покинет «Легию» этой зимой. В трансфере очень заинтересован тульский «Арсенал». Переговоры продолжаются», — говориться в сообщении Козьмински.

Добавим, что Александров перешел в «Легию» в феврале 2016 года из болгарского «Лудогорца». В составе «Легии» он провел 30 матчей, забил один гол и сделал две голевых передачи.

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