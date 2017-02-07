«Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии
Тульский «Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым, права на которого принадлежат «Легии».
Об интересе со стороны туляков написал в своем твиттере польский журналист Пётр Козьмински.
«Вероятно, Михаил Александров покинет «Легию» этой зимой. В трансфере очень заинтересован тульский «Арсенал». Переговоры продолжаются», — говориться в сообщении Козьмински.
Odejście M. Aleksandrowa tej zimy prawdopodobne. Arsenał Tuła mocno zainteresowany transferem. Rozmowy w toku. Co kibice Legii na to?— Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) 6 февраля 2017 г.
Добавим, что Александров перешел в «Легию» в феврале 2016 года из болгарского «Лудогорца». В составе «Легии» он провел 30 матчей, забил один гол и сделал две голевых передачи.
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