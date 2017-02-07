Н'Зонзи признан лучшим игроком примеры в январе
Лучшим футболистом испанской примеры в январе
2017 года признан полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи. Об этом сообщает
официальный сайт лиги.
В январе «Севилья» выиграла три из четырех
матчей. В частности, команде удалось обыграть мадридский «Реал» (2:1). Н’Зонзи
сыграл во всех четырех матчах.
В текущем сезоне 28-летний Стивен Н’Зонзи провел 28 матчей за «Севилью» и забил три мяча при одной голевой передаче.
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