Н'Зонзи признан лучшим игроком примеры в январе

Лучшим футболистом испанской примеры в январе 2017 года признан полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В январе «Севилья» выиграла три из четырех матчей. В частности, команде удалось обыграть мадридский «Реал» (2:1). Н’Зонзи сыграл во всех четырех матчах.

В текущем сезоне 28-летний Стивен Н’Зонзи провел 28 матчей за «Севилью» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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