Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург1 : 0Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск3 : 3Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  Барселона- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Н'Зонзи признан лучшим игроком примеры в январе

Источник:  Официальный сайт ПримерыКомментарии

Лучшим футболистом испанской примеры в январе 2017 года признан полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В январе «Севилья» выиграла три из четырех матчей. В частности, команде удалось обыграть мадридский «Реал» (2:1). Н’Зонзи сыграл во всех четырех матчах.

В текущем сезоне 28-летний Стивен Н’Зонзи провел 28 матчей за «Севилью» и забил три мяча при одной голевой передаче.

ЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Атлетико»: Агуэро перешел в «Манчестер Сити» по глупостиПрезидент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход форварда Серхио Агуэро в «Манчестер Сити». Напомним, аргентинец стал игроком «горожан» в 2011 году за 36 млн евро.Президент испанской Ла Лиги и посол Украины в Испании обсудили ситуацию вокруг ЗозулиПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба встретились в штаб квартире лиги. Они обсудили ситуацию, в которой оказался украинский нападающий Роман Зозуля.Фабио Каннаваро: «Наполи» может создать трудности для «Реала»Лучший игрок мира 2006 года Фабио Каннаваро рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи».Диего Годин: Извиняюсь перед детьми, которые увидели, как мы с Дейверсоном плевали друг в другаЗащитник «Атлетико» Диего Годин принес извинения за инцидент в матче 20-го тура примеры с «Алавесом» (0:0).Мората станет игроком «Челси» летом 2017 годаФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть испанский клуб.Зозуля решил остаться в «Бетисе», но «Райо Вальекано» не хочет платить ему зарплатуФорвард Роман Зозуля решил остаться в «Бетисе». Об этом сообщает украинский телеканал «Футбол 1».Неймар: Только в случае победы могу подумать о завершении своей неудачной серииФорвард «Барселоны» Неймар прокомментировал свою результативность в нынешнем сезоне.«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезонФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен своим положением в английском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд.Роналдиньо: Ромарио, Ривалдо и Роналдо открыли дверь для меня, я сделал то же самое для НеймараБывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о своей роли в переходе бразильца Неймара в каталонский клуб, а также назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком мира.Василий Уткин: Мне тоже интересен матч «Наполи» и «Реала», но я не понимаю взрыва интереса к немуРоссийский комментатор Василий Уткин высказался о предстоящем матче мадридского «Реала» и «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Барселона» планирует перехватить Линделёфа у «Манчестер Юнайтед»Защитник «Бенфики» Виктор Линделёф, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед», может перебраться в чемпионат Испании.Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы 742 млн евроМеждународный центр спортивных исследований посчитал, что представители пяти ведущих чемпионатов Европы в зимнее трансферное окно потратили 742 миллиона евро, сообщает football-observatory.com.Аурелио Де Лаурентис: «Реал»? Некоторые матчи значат больше, чем весь сезонПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о значимости матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».Четверо болельщиков «Атлетико» погибли в автокатастрофеЧетверо болельщиков мадридского «Атлетико» погибли в автокатастрофе, сообщает твиттер фан-клуба испанского клуба.«Гранада» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас»В матче 21-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.Примера. 21-й тур. «Гранада» обыграла «Лас-Пальмас» и другие матчиВсе матчи 21-го тура чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Агент Зозули: ФИФА не считает случай Романа форс-мажорным, от них по-любому будет получен отказФутбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, высказался о возможном переходе своего клиента в третий клуб.Защитник «Атлетико» может получить семь месяцев тюрьмы за домашнее насилиеЗащитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес и его девушка Амелия Лоренте 6 февраля предстали перед судом по обвинению в адрес футболиста в домашнем насилии.Неймар: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за титул до конца, все еще возможноНападающий «Барселоны» Неймар уверен в том, что его команда по-прежнему сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула в текущем сезоне.Матч 16-го тура примеры «Валенсия» – «Реал» состоится 22 февраляВстреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия королевского клуба в клубном чемпионате мира, состоится 22 февраля.
Главные новости
Футбол
«Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии
Футбол
«ПСЖ» претендует на Агуэро
Футбол
Ринат Билялетдинов может возглавить «Спартак»
Футбол
Раньери запретил игрокам «Лестера» есть бургеры после матчей
Футбол
Георгий Черданцев: Слуцкий так проникся АПЛ, что видит лишь плюсы и не обращает внимание на минусы
Футбол
Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео)
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: У меня крепкая психика? Надеюсь
MMA
Мэтт Митрион: Федор Емельяненко – легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраля
Футбол
Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
Футбол
Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снимал
все новости
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Стивен Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости