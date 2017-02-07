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Олег Кононов: Я снова готов рассмотреть вариант со сборной Белоруссии

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов сказал, что он готов рассмотреть вариант с работой со сборной Белоруссии.

- Как ваши переговоры с клубом?

- Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета.

- Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?

- Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов, - цитирует Кононова «Прессбол».

Напомним, ранее сообщалось, что Кононов не договорился о контракте с киевским «Динамо».


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