Олег Кононов: Я снова готов рассмотреть вариант со сборной Белоруссии
Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов сказал,
что он готов рассмотреть вариант с работой со сборной Белоруссии.
- Как ваши переговоры с клубом?
- Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не
раньше лета.
- Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?
- Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть
этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее
обсуждения с руководством федерации многих вопросов, - цитирует Кононова «Прессбол».
Напомним, ранее сообщалось, что Кононов не договорился о контракте с киевским «Динамо».
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