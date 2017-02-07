РУСАДА увеличит число проб у легкоатлетов в 2017 году

Российское антидопинговое агентство значительно увеличит число проб, которое планирует взять у российских легкоатлетов, в 2017 году. Об этом сообщается в заявлении ВФЛА на официальном сайте организации.

- Федерация совместно с министерством спорта России и другими организациями продолжит усилия по выполнению критериев проверки IAAF. В их числе значительное увеличение числа проб, которые РУСАДА планирует получить у российских легкоатлетов в 2017 году», - говорится в сообщении.

Добавим, что в понедельник международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.