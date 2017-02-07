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Кевин Кураньи: Я не перехожу в брестское «Динамо»

Источник:  FacebookКомментарии

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи на своей странице в facebook опроверг информацию о переходе в «Динамо» Брест.

- Дорогие спортивные СМИ. Приятно, что вы не забыли про меня. Но информация неверна. Пожалуйста, спросите сначала, прежде чем писать о чем-то. Я не прохожу просмотр и не перехожу в брестское «Динамо», - говорится в сообщении.

Последним клубом 35-летнего Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне 2015/16. Там он провел 14 матчей и ни разу не забил. После этого он стал свободным агентом.

В составе московского «Динамо» Кураньи провел 123 матча и забил 50 мячей.

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