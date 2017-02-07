«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии
Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Кельном» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча -
2:0 в пользу «Гамбурга».
В составе победителей отличились Гидеон Юнг и Бобби Вуд. Соперник «Гамбурга» по 1/4 финала определится позднее.
Кубок Германии
1/8 финала
Матч
Голы
Состав
Гамбург: Адлер, Маврай, Сакаи, Дуглас, Джуру, Костич, Юнг (Пападопулос, 82), Хант, Уолес (Острзолек, 64), Вальдшмидт (Дикмайер, 77), Вуд
Кёльн: Кесслер, Ольковски, Соренсен, Хайнц, Хектор (Биттенкур, 54), Рауш, Озкан (Хёгер, 55), Модесте, Цоллер, Осако (Йоич, 79), Руднев
Предупреждения:
Уолес, 51; Костич, 53; Дикмайер, 90 - Рауш, 58
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
07 февраля 20:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция
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