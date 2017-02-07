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«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча  - 2:0 в пользу «Гамбурга».

В составе победителей отличились Гидеон Юнг и Бобби Вуд. Соперник «Гамбурга» по 1/4 финала определится позднее.

Кубок Германии

1/8 финала

Матч

Гамбург - Кёльн - 2:0 (1:0)

Голы

Юнг 5 (1:0). Вуд 76 (2:0).

Состав

Гамбург: Адлер, Маврай, Сакаи, Дуглас, Джуру, Костич, Юнг (Пападопулос, 82), Хант, Уолес (Острзолек, 64), Вальдшмидт (Дикмайер, 77), Вуд

Кёльн: Кесслер, Ольковски, Соренсен, Хайнц, Хектор (Биттенкур, 54), Рауш, Озкан (Хёгер, 55), Модесте, Цоллер, Осако (Йоич, 79), Руднев

Предупреждения:

Уолес, 51; Костич, 53; Дикмайер, 90 - Рауш, 58

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

07 февраля 20:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

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