«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» примет «Вольфсбург», «Гамбург» - «Кельн» и другие матчи. Онлайн

Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» примет «Вольфсбург», «Гамбург» - «Кельн» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

В матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 1:0.

«Гамбург» обыграл «Байер» в матче 19-го тура Бундеслиги В матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 1:0.

Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга» Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Гамбург» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» полузащитника Алена Халиловича, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом» «Гамбург» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» полузащитника Алена Халиловича, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич перешел на правах аренды в «Кельн», сообщается на официальном сайте «козлов».

Дортмундская «Боруссия» отдала Суботича в аренду «Кельну» Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич перешел на правах аренды в «Кельн», сообщается на официальном сайте «козлов».

Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Майнц» и «Кельн» сыграли вничью Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

Гол Гомеса принес «Вольфсбургу» победу над «Гамбургом» Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

Защитник леверкузенского «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Байер» отдал Пападопулоса в аренду «Гамбургу» Защитник леверкузенского «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Иранский полузащитник Саид Эззатоллахи может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает «Свободная пресса».

«Ростов» и «Гамбург» согласовали трансфер Эззатоллахи Иранский полузащитник Саид Эззатоллахи может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в «Гамбурге».

Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»

Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург» Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в «Гамбурге».

«Гамбург» расторг контракт со Спахичем Немецкий футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем, сообщает пресс-служба клуба.

Матч 16-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Гамбурга».

«Гамбург» обыграл «Шальке» Матч 16-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Гамбурга».

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном»

Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном» В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).