Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Витязем» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе минчан шайбы забрасывали Александр Кулаков, Роб Клинкхаммер и Илья Шинкевич. У «Витязя» отличились Миро Аалтонен, Алексей Копейкин и Роман Хорак. Овертайм успеха командам не принес, в серии буллитов точнее оказались хозяева. Решающий бросок в активе Аарона Полушая.

«Динамо» набрало 100 очков и занимает шестое место на Западе. У «Витязя» 93 очка и седьмое место.

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