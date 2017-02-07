Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург2 : 0Кёльн
Футбол  Бавария1 : 0Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск4 : 3 БВитязь
Футбол  Рома0 : 0Фиорентина
Футбол  Барселона0 : 0Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в серии буллитов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Витязем» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе минчан шайбы забрасывали Александр Кулаков, Роб Клинкхаммер и Илья Шинкевич. У «Витязя» отличились Миро Аалтонен, Алексей Копейкин и Роман Хорак. Овертайм успеха командам не принес, в серии буллитов точнее оказались хозяева. Решающий бросок в активе Аарона Полушая.

«Динамо» набрало 100 очков и занимает шестое место на Западе. У «Витязя» 93 очка и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - Витязь - 4:3 Б. (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Кулаков (Петтерссон), 9:28 (1:0). Клинкхаммер (Кулаков), 19:51 (2:0). Аалтонен (Ержабек), 25:58 (2:1). Копейкин (Ержабек, Аалтонен), 31:08 (2:2). Шинкевич (Коробов, Петтерссон), 38:04 (3:2). Горак (Копейкин, Кемпе), 40:34 (3:3).

Победный буллит:

Палушай - 4:3.

Место и дата

07 февраля 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крэйг Вудкрофт: Очевидно, что «Витязь» будет сражаться до последнего сегодняГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Витязем».Вице-президент «Медвешчака»: Мы бы хотели остаться в КХЛВице-президент «Медвешчака» Маркантонио Белинич рассчитывает, что хорватский клуб сможет продолжить выступление в КХЛ.Миро Аалтонен: Попасть в первую восьмерку на Западе – главная цель «Витязя»Финский нападающий «Витязя» Миро Аалтонен поделился впечатлениями от пребывания в команде и рассказал о главных целях команды.Тренер «Торпедо»: Опять у нас провальный второй периодТренер нижегородского «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал поражение от ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).Вячеслав Буцаев: Мы не очень хорошо начали первый периодГлавный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).СКА вернул Иванникова и Дергачева из фарм-клубаВратарь Евгений Иванников и форвард Александр Дергачев были переведены из команды ВХЛ «СКА-Нева» в СКА, сообщает официальный сайт КХЛ.«Сочи» переиграл «Торпедо»Хоккеисты «Сочи» на своей площадке взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» со счетом 4:2.Ахо, Гранлунд и Будай – лучшие игроки недели в НХЛНХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели.Артем Воронин: Нам было очень стыдно подъезжать к болельщикам после пораженийНападающий «Спартака» Артем Воронин выразил сожаление перед болельщиками команды, которая снова не попала в плей-офф.Игорь Бобков: Приглашение в сборную не выбьет меня из колеиВратарь «Адмирала» Антон Бобков уверен, что участие в Кубке Словакии в составе олимпийской сборной России не выбьет его из игрового ритма перед решающими матчами владивостокского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.Не губите Светлакова, берите пример с Кросби! Не берегут у нас здоровье игроковНе губите Светлакова, берите пример с Кросби! Не берегут у нас здоровье игроковФорвард ЦСКА Андрей Светлаков вновь вернулся в строй через несколько дней после сотрясения мозга. А теперь его еще вызвали и в сборную.КХЛ. «Автомобилист» проиграл «Йокериту», «Медвешчак» уступил «Витязю» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Витязь» на выезде обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Витязем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Витязя».Андрей Разин: Буллиты страшно смотретьГлавный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила наши аппетитыГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевую победу над «Югрой» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Салават» на краю. Сейчас судьба уфимцев в руках у новосибирцев«Салават» на краю. Сейчас судьба уфимцев в руках у новосибирцевУфимский клуб опустился уже на восьмую строчку в турнирной таблице Востока. И рискует впервые за девять сезонов КХЛ не выйти в плей-офф.«Автомобилист» дома уступил «Йокериту»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Йокерита».«Югра» по буллитам уступила минскому «Динамо»«Югра» дома проиграла минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Барыса».КХЛ дисквалифицировала на один матч защитников Меньшикова и МнацянаЗащитник «Авангарда» Виталий Меньшиков и защитник «Адмирала» Самвел Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Главные новости
Футбол
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн
Футбол
Лам завершит карьеру в конце сезона, но не станет спортивным директором «Баварии»
Футбол
«Монако» обыграл «Монпелье» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Футбол
Кевин Кураньи: Я не перехожу в брестское «Динамо»
Легкая атлетика
РУСАДА увеличит число проб у легкоатлетов в 2017 году
Футбол
Олег Кононов: Я снова готов рассмотреть вариант со сборной Белоруссии
Футбол
«Арсенал» собирается усилиться полузащитником сборной Болгарии
Футбол
«ПСЖ» претендует на Агуэро
Футбол
Ринат Билялетдинов может возглавить «Спартак»
Футбол
Раньери запретил игрокам «Лестера» есть бургеры после матчей
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости