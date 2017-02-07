Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в серии буллитов
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Витязем»
завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).
В составе минчан шайбы забрасывали Александр Кулаков, Роб Клинкхаммер и
Илья Шинкевич. У «Витязя» отличились Миро Аалтонен, Алексей Копейкин и Роман
Хорак. Овертайм успеха командам не принес, в серии буллитов точнее оказались
хозяева. Решающий бросок в активе Аарона Полушая.
«Динамо» набрало 100 очков и занимает шестое место на Западе. У «Витязя» 93
очка и седьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Витязь - 4:3 Б. (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Кулаков (Петтерссон), 9:28 (1:0). Клинкхаммер (Кулаков), 19:51 (2:0). Аалтонен (Ержабек), 25:58 (2:1). Копейкин (Ержабек, Аалтонен), 31:08 (2:2). Шинкевич (Коробов, Петтерссон), 38:04 (3:2). Горак (Копейкин, Кемпе), 40:34 (3:3).
Победный буллит:
Палушай - 4:3.
Место и дата
07 февраля 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция