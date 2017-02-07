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«Спартак» в первом матче после возвращения названия обыграл «Строитель» в Суперлиге 2

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Суперлиги 2 «Спартак» дома победил «Строитель» со счетом 74:70 (27:27, 24:8, 15:18, 8:17).

Самым результативным игроком матча стал форвард петербуржцев Денис Хлопонин с 20 очками, в составе команды из Энгельса больше всех очков (17) на счету Александра Амелина. После 25 игр красно-белые с девятью победами занимают седьмое место в в турнирной таблице, «Строитель» идет на четвертой строчке, имея в активе 14 побед. 

8 февраля команды проведут повторную встречу. Начало игры в 21:00.

Напомним, перед началом сезона-2016/17 «Спартак» из-за долгов лишился своего названия и был переименован в БК «Кондрашина и Белова». В январе 2017 года руководство клуба договорилось о погашении долгов в течение года, после чего с БК КБ был снят запрет на регистрацию новых игроков.

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