«Бордо» на выезде разгромил «Кан»
Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Бордо» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Бордо».
В составе победителей дубль сделал Франсуа Камано. Еще по голу в активе Диего Ролана и Ярослава Плашила. «Бордо» набрал 36 очков и занимает шестое место в чемпионате Франции. У «Кана» 25 очков и 15-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
24-й тур
Матч
Голы
Ролан 11 (0:1). Камано 23 (0:2). Камано 63 (0:3). Плашил 90 (0:4).
Состав
Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Бесса, Фере, Леборн, Делаплейс (Макенго, 46), Адеоти (Сеубе, 64), Сантини, Базиле, Карамо (Роделен, 57)
Бордо: Каррассо, Паллуа, Гайич, Йованович, Сабали (Пелленар, 82), Санхаре (Арамбарри, 85), Оливейра, Камано, Тулалан, Плашил, Ролан (Лаборде, 75)
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
07 февраля 21:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция