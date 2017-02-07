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«Бордо» на выезде разгромил «Кан»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Бордо».

В составе победителей дубль сделал Франсуа Камано. Еще по голу в активе Диего Ролана и Ярослава Плашила. «Бордо» набрал 36 очков и занимает шестое место в чемпионате Франции. У «Кана» 25 очков и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

Матч

Кан - Бордо - 0:4 (0:2)

Голы

Ролан 11 (0:1). Камано 23 (0:2). Камано 63 (0:3). Плашил 90 (0:4).

Состав

Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Бесса, Фере, Леборн, Делаплейс (Макенго, 46), Адеоти (Сеубе, 64), Сантини, Базиле, Карамо (Роделен, 57)

Бордо: Каррассо, Паллуа, Гайич, Йованович, Сабали (Пелленар, 82), Санхаре (Арамбарри, 85), Оливейра, Камано, Тулалан, Плашил, Ролан (Лаборде, 75)

Предупреждения:

Адеоти, 51 - Сабали, 10

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

07 февраля 21:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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