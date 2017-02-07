«Монако» обыграл «Монпелье» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Монако» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».
В составе победителей отличились Камил Глик и Килиан Мбаппе. У «Монпелье» гол в активе Хилтона. «Монако» набрал 55 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. У «Монпелье» 26 очков и 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
24-й тур
Матч
Голы
Глик 16 (0:1). Мбаппе 21 (0:2). Хилтон 48 (1:2).
Состав
Монпелье: Журдрен, Покорны, Мукиэле, Руссийон, Хилтон, Скири, Будебуз, Силла, Мбенза (Муние, 25), Долли (Ласне, 81), Иконе (Камара, 62)
Монако: Субашич, Эмерсон, Сидибе (Туре, 57), Глик, Менди, Лемар, Силва (Фалькао, 80), Бакайоко, Моутинью, Мбаппе, Жермен (Фабиньо, 48)
Предупреждения:
Силла, 15 - Менди, 72; Эмерсон, 82
Удаления:
нет - Эмерсон, 88
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
07 февраля 21:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция