Хабаровских школьников обучат основам киберспорта

С 22 февраля по 7 марта в рамках профильной смены «Территория спорта» в краевом детском центре «Созвездие» пройдет обучение школьников киберспорту.



Детям расскажут о всех нюансах в киберспорте, а также научат комментировать соревнования.



«Мы написали программу, предложили ее «Созвездию» и получили согласие. Что касается обучения, то оно будет проходить в трех разных направлениях — теория, практика и занятие общей физической подготовкой (кросс-кид игры). Учить правильно держать мышку их не нужно. К нам едут современные дети, которые сами кого хочешь научить этому. Преподавать будут историю дисциплины и основы игр в соревновательной деятельности (тактика, стратегия, командная работа и прочие)», — рассказал Артём Солёный, главный судья смены.



Школьникам также предложат сыграть в Dota 2, CS:GO, FIFA и Heartstone. Победители соревнований сразятся против сборной Китая из Тихоокеанского государственного университета.



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