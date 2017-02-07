Лам завершит карьеру в конце сезона, но не станет спортивным директором «Баварии»

Защитник «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру в конце сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Лам может стать спортивным директором «Баварии». Однако, как сообщает Bild, футболист не принял предложение клуба занять эту должность.

33-летний Филипп Лам выступает за первую команду «Баварии» с 2002 года. Вместе с ними он восемь раз стал чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок Германии. Также он один раз выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.