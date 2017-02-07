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«Арминия» по пенальти обыграла «Асторию» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Асторией» и «Арминией» завершился победой гостей в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1.

У хозяев отличился Марцел Карл, у гостей Том Шютц. В серии пенальти «Арминия» отказалась точнее – 5:4. Их соперник по 1/4 финала определится позднее.

Кубок Германии

1/8 финала

Матч

Астория - Арминия - 1:1 (0:0)

Голы

Шютц 53 (0:1). Карл 78 (1:1).

Состав

Астория: Реннар, Ниенти, Пелловски (Штадлер, 77), Кирмайер, Кизиляр, Шён (Хаас, 104), Хилленбранд, Майер (Хофманн, 118), Керн, Полат (Грос, 78), Карл

Арминия: Хесль, Зальгер, Шуппан (Хартхерц, 120), Бёрнер (Какуталуа, 27), Гёрлитц, Юнглас, Шютц, Ульм (Штауде, 96 , 116), Хемляйн (Фогльзаммер, 46), Клос, Нёте

Предупреждения:

Ниенти, 52; Хилленбранд, 54; Карл, 72; Шён, 80 - Хемляйн, 40; Шютц, 85; Зальгер, 89; Шуппан, 96; Штауде, 98

Удаления:

нет - Штауде, 116

Судья:

Свен Яблонски (Германия)

Место и дата

07 февраля 20:30, Дитмар Хопп Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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