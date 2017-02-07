«Арминия» по пенальти обыграла «Асторию» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии
Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Асторией» и «Арминией» завершился
победой гостей в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились
вничью – 1:1.
У хозяев отличился Марцел Карл, у гостей Том Шютц. В серии пенальти «Арминия» отказалась точнее – 5:4. Их соперник по 1/4 финала определится позднее.
Кубок Германии
1/8 финала
Матч
Голы
Состав
Астория: Реннар, Ниенти, Пелловски (Штадлер, 77), Кирмайер, Кизиляр, Шён (Хаас, 104), Хилленбранд, Майер (Хофманн, 118), Керн, Полат (Грос, 78), Карл
Арминия: Хесль, Зальгер, Шуппан (Хартхерц, 120), Бёрнер (Какуталуа, 27), Гёрлитц, Юнглас, Шютц, Ульм (Штауде, 96 , 116), Хемляйн (Фогльзаммер, 46), Клос, Нёте
Предупреждения:
Ниенти, 52; Хилленбранд, 54; Карл, 72; Шён, 80 - Хемляйн, 40; Шютц, 85; Зальгер, 89; Шуппан, 96; Штауде, 98
Удаления:
нет - Штауде, 116
Судья:
Свен Яблонски (Германия)
Место и дата
07 февраля 20:30, Дитмар Хопп Шпортпарк, Онлайн-трансляция