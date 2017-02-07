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В Россию вернутся продуктовые карточки

Сергей Данилевич
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Программа продуктовой поддержки для нуждающихся будет запущена в России уже в этом году Минпромторгом.

Уточняется, что это не будет продуктовая карточка в том виде, как привыкли к ней советские граждане в прежние десятилетия. По словам министра Дениса Мантурова, граждане получат карты для начисления «баллов», и их можно будет использовать на покупку продуктов. Но речь, правда, идет только об отечественных продуктах.

В программе заложено много «нюансов»: если в течение месяца ты не потратил эти деньги, или «баллы», то они сгорают.

Опрошенные нами эксперты выразили опасение, что программа продовольственной помощи будет больше нацелена на поддержку производителей, а не бедных слоев населения.

Как будет выглядеть ситуация в различных регионах, пока сказать сложно. Но экономическое развитие может пойти по самым разным сценариям. В спортивной отрасли, к примеру, ряд профессиональных клубов испытывают проблемы с финансированием, о чем неоднократно писал «Советский спорт».

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