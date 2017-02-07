В Россию вернутся продуктовые карточки
Программа продуктовой поддержки для нуждающихся будет
запущена в России уже в этом году Минпромторгом.
Уточняется, что это не будет
продуктовая карточка в том виде, как привыкли к ней советские граждане в
прежние десятилетия. По словам министра Дениса Мантурова, граждане получат
карты для начисления «баллов», и их можно будет использовать на покупку
продуктов. Но речь, правда, идет только об отечественных продуктах.
В программе заложено много
«нюансов»: если в течение месяца ты не потратил эти деньги, или «баллы», то они
сгорают.
Опрошенные нами эксперты выразили
опасение, что программа продовольственно
Как будет выглядеть ситуация в
различных регионах, пока сказать сложно. Но экономическое развитие может пойти
по самым разным сценариям. В спортивной отрасли, к примеру, ряд
профессиональных клубов испытывают проблемы с финансированием, о чем неоднократно
писал «Советский спорт».