Вилли Кабальеро: Браво нужно упорно тренироваться и верить в себя

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рассказал о том, что нужно его партнеру Клаудио Браво, чтобы вновь играть на высоком уровне.

«Прежде всего я стараюсь быть собранным на задачах матча, но слышал критику в свой адрес в первом сезоне в «Манчестер Сити», работал над собой и стал играть лучше в следующем сезоне. Многое изменилось после моего выступления в финале Кубка лиги: я получил огромную поддержку и лучшие пожелания от болельщиков. С тех пор с удовольствием сражаюсь за наши победы

Мы постоянно общаемся с Клаудио, и, когда мог, я делился с ним своим опытом игры в премьер-лиге: рассказывал об игроках разных команд, стадионах и атмосфере в дни матчей. Ему нужно продолжать верить в себя, усердно тренироваться, и я убежден, что скоро мы увидим настоящего Клаудио Браво», - цитирует Кабальеро официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что в последних матчах «Сити» Хосеп Гвардиола выставляет в основном составе Кабальеро, а Браво остается на скамейке запасных.