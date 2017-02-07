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Шведская «Фрелунда» обыграла «Спарту» в финале Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч хоккейной Лиги чемпионов между шведской «Фрелундой» и чешской «Спартой» завершился победой шведского клуба в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Фрелунды».

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоит из одного матча. Финал состоялся на домашней арене «Фрелунды». Отметим, что для шведского клуба это вторая подряд победа в турнире. Это третий розыгрыш Лиги чемпионов. В первом победил другой шведский клуб «Лулео».

Лига чемпионов

Финал

«Фрелунда» (Швеция) – «Спарта» - 4:3 (ОТ)

Голы: Уэллмен, 7, 27, Лундквист, 12, Ласу, 61– Цингел, 2, Врана, 10, Климек, 46.

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