Шведская «Фрелунда» обыграла «Спарту» в финале Лиги чемпионов
Финальный матч хоккейной Лиги чемпионов между
шведской «Фрелундой» и чешской «Спартой» завершился победой шведского клуба в
овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Фрелунды».
Отметим, что финал Лиги чемпионов состоит из одного матча. Финал состоялся на домашней арене «Фрелунды». Отметим, что для шведского клуба это вторая подряд победа в турнире. Это третий розыгрыш Лиги чемпионов. В первом победил другой шведский клуб «Лулео».
Лига чемпионов
Финал
«Фрелунда» (Швеция) – «Спарта» - 4:3 (ОТ)
Голы: Уэллмен, 7, 27, Лундквист, 12, Ласу, 61– Цингел, 2, Врана, 10, Климек, 46.
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