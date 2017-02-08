Роман Ротенберг: В четверг на матче в Санкт-Петербурге будет аншлаг

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

- Мы помним, как сборная России проводила матч против чехов на Кубке мира, и это было тоже в «Юбилейном», - рассказывает Роман Ротенберг, с которым беседует обозреватель «Советского спорта». – Матч с Финляндией в рамках Шведских игр будет для нас таким же важным. Мы хотим это организовать еще лучше, чтобы устроить праздник для болельщиков. Игра сборной – это всегда большое событие для города. Да и сами хоккеисты это чувствуют, поэтому накал в матче будет самым высоким.

- Все билеты проданы?

- На сегодняшний день они еще остаются в продаже. Но нет сомнений, что в четверг будет аншлаг.