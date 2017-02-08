Роман Ротенберг: Шведские Игры – это этап в подготовке к чемпионату мира

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

- Кирилл Капризов и Егор Рыков, ярко проявившие себя на молодежном чемпионате мира, могут дебютировать во взрослой сборной России.

- Да, это важно. Средний возраст нашей команды – 23 года. Получается, эта сборная на полгода старше, чем та, которая выступала в ноябре на «Кубке Карьялы». У нас есть преемственность поколений. Если ты хорошо проявил себя в молодежной или олимпийской сборной, то обязательно получишь шанс сделать шаг вперед.

Шведские Игры – это этап в подготовке к чемпионату мира. Для нас каждый турнир важен. Сейчас мы лидируем в Евротуре с отрывом в 6 очков от чехов. Нам нужно побеждать в каждом матче, и мы ждем, что лидеры проявят себя наилучшим образом.

Матч Россия - Финляндия Место и дата 09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция



