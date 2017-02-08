Роман Ротенберг: Мы просто ждем решения от ИИХФ по Олимпиаде

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

- Матч с финнами состоится 9 февраля – ровно за год до Олимпиады в Пхенчхане. При этом нет ясности, поедут ли энхаэловцы в Корею. Понимают ли хоккеисты этой сборной России, что у них есть шанс поехать на Игры?

- Мы пристально следим за переговорами, общаемся с коллегами из ИИХФ и НХЛ. Полностью понимаем ситуацию. С другой стороны у нас нет предпочтений. Если НХЛ отпускает игроков, то мы этой ситуацией будем довольны.

В обратном случае, если Совет директоров НХЛ выступит против, то мы на это решение никак повлиять не сможем. У них есть свои бизнес-интересы. Поэтому ФХР будет просто ждать решения от ИИХФ, потому что мы входим в международную федерацию. Даты постоянно меняются – сначала был январь, теперь сроки сдвинулись на март. Как только мы получим официальную информацию, то будем отталкиваться от нее.