Борис Майоров: Чем плох динамовец Александр Еременко? Он ведь тоже может играть за сборную
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о вратарях сборной России, вызванных для участия в Шведских играх.
- Вратари – это сейчас та позиция в сборной России, с которой у нас нет ну вообще никаких проблем, - заявляет Борис Майоров. - И понятно, что не только Шестеркин и Сорокин могут выступать за сборную. Есть ведь и в других клубах очень крепкие голкиперы, которые в другие годы наверняка получили бы вызов в национальную команду. Ну разве плох, к примеру, многоопытный Александр Еременко из «Динамо»? Но преимущество Шестеркина и Сорокина в том, что они очень молоды. И потому это голкиперы с отличной долголетней перспективой в сборной.
Напомним,
что свой первый
матч в рамках
третьего этапа
Евротура сборная
России проведет
9 февраля в
Санкт-Петербурге