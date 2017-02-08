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Борис Майоров: Чем плох динамовец Александр Еременко? Он ведь тоже может играть за сборную

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о вратарях сборной России, вызванных для участия в Шведских играх.

- Вратари – это сейчас та позиция в сборной России, с которой у нас нет ну вообще никаких проблем, - заявляет Борис Майоров. - И понятно, что не только Шестеркин и Сорокин могут выступать за сборную. Есть ведь и в других клубах очень крепкие голкиперы, которые в другие годы наверняка получили бы вызов в национальную команду. Ну разве плох, к примеру, многоопытный Александр Еременко из «Динамо»? Но преимущество Шестеркина и Сорокина в том, что они очень молоды. И потому это голкиперы с отличной долголетней перспективой в сборной.

Напомним, что свой первый матч в рамках третьего этапа Евротура сборная России проведет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Соперником наших в этом поединке станет команда Финляндии.

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