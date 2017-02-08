«Рома» разгромила «Фиорентину», Джеко оформил дубль
Футболисты «Ромы» переиграли «Фиорентину» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами в составе римлян отметились Федерико Фасио, Раджа Найнголлан и Эдин Джеко, оформивший дубль.
Этот успех позволил команде Лучано Спалетти подняться на вторую строчку турнирной таблицы серии А, в активе команды - 50 очков. «Фиорентина» идет на седьмом месте.
12 февраля «Рома» на выезде сыграет с «Кротоне», «Фиорентина» днем ранее примет «Удинезе».
Матч
Рома - Фиорентина - 4:0 (1:0)
Голы
Джеко 39 (1:0). Фацио 58 (2:0). Наингголан 75 (3:0). Джеко 83 (4:0).
Состав
Рома: Щесны, Фацио, Манолас, Бруно Перес, Рюдигер, Эмерсон, Наингголан (Гренье, 89), Строотман, Де Росси (Паредес, 85), Эль-Шаарави (Тотти, 81), Джеко
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Оливейра (Иличич, 63), Астори, Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Валеро, Санчес Морено, Бабакар, Бернардески (Тельо, 74)
Предупреждения:
Строотман, 18; Де Росси, 56 - Санчес Морено, 35; Валеро, 41; Гонсало, 57
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
07 февраля 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция