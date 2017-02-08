«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», оставшись вдевятером, и вышла в финал Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» стали первыми финалистами Кубка Испании по футболу-2016/17.

Напомним, первый полуфинальный матч турнира с мадридским «Атлетико» каталонцы выиграли со счетом 2:1. Сегодня команды проводили ответную встречу на «Камп Ноу».

На 43-й минуте Луис Суарес добил мяч в сетку после того, как голкипер гостей Мигель Анхель Месси отбил перед собой снаряд после удара Лионеля Месси.

Во втором тайме Арбитр Хесус Хиль Мансано удалил с поля сразу трех игроков - вингера «Атлетико» Янника Феррейру-Карраско, защитника «Барселоны» Серхи Роберто и того же Суареса.

На 80-й минуте игры Кевин Гамейро не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Его удар с 11-метровой отметки пришелся в перекладину. Но француз исправился 3 минуты спустя: он сравнял счет, замкнув прострел Антуана Гризманна.

За оставшееся время счет на табло не изменился, что устроило хозяев поля. Соперником «Барселоны» по финалу станет победитель противостояния «Сельта» - «Алавес». Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.