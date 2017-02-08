«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», оставшись вдевятером, и вышла в финал Кубка Испании
Футболисты «Барселоны» стали первыми финалистами Кубка Испании по футболу-2016/17.
Напомним, первый полуфинальный матч турнира с мадридским «Атлетико» каталонцы выиграли со счетом 2:1. Сегодня команды проводили ответную встречу на «Камп Ноу».
На 43-й минуте Луис Суарес добил мяч в сетку после того, как голкипер гостей Мигель Анхель Месси отбил перед собой снаряд после удара Лионеля Месси.
Во втором тайме Арбитр Хесус Хиль Мансано удалил с поля сразу трех игроков - вингера «Атлетико» Янника Феррейру-Карраско, защитника «Барселоны» Серхи Роберто и того же Суареса.
На 80-й минуте игры Кевин Гамейро не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Его удар с 11-метровой отметки пришелся в перекладину. Но француз исправился 3 минуты спустя: он сравнял счет, замкнув прострел Антуана Гризманна.
За оставшееся время счет на табло не изменился, что устроило хозяев поля. Соперником «Барселоны» по финалу станет победитель противостояния «Сельта» - «Алавес». Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.
Матч
Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Суарес Л. 43 (1:0). Гамейро 83 (1:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Суарес Д. (Маскерано, 62), Роберто, Туран (Бускетс, 71), Месси, Суарес Л.
Атлетико: Мойя, Савич, Годин (Эрнандес Л., 49), Луис, Хуанфран, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Карраско, Сауль, Торрес (Гамейро, 61), Гризманн
Незабитые пенальти
Гамейро (Атлетико), 80
Предупреждения:
Роберто, 19; Ракитич, 66; Силлессен, 76; Суарес Л., 87; Бускетс, 90 - Карраско, 36; Савич, 77; Луис, 90
Удаления:
Роберто, 56; Суарес Л., 90 - Карраско, 69
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция