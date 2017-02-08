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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», оставшись вдевятером, и вышла в финал Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» стали первыми финалистами Кубка Испании по футболу-2016/17.

Напомним, первый полуфинальный матч турнира с мадридским «Атлетико» каталонцы выиграли со счетом 2:1. Сегодня команды проводили ответную встречу на «Камп Ноу».

На 43-й минуте Луис Суарес добил мяч в сетку после того, как голкипер гостей Мигель Анхель Месси отбил перед собой снаряд после удара Лионеля Месси.

Во втором тайме Арбитр Хесус Хиль Мансано удалил с поля сразу трех игроков - вингера «Атлетико» Янника Феррейру-Карраско, защитника «Барселоны» Серхи Роберто и того же Суареса.

На 80-й минуте игры Кевин Гамейро не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Его удар с 11-метровой отметки пришелся в перекладину. Но француз исправился 3 минуты спустя: он сравнял счет, замкнув прострел Антуана Гризманна.

За оставшееся время счет на табло не изменился, что устроило хозяев поля. Соперником «Барселоны» по финалу станет победитель противостояния «Сельта» - «Алавес». Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.

Матч

Барселона - Атлетико - 1:1 (1:0)

Голы

Суарес Л. 43 (1:0). Гамейро 83 (1:1).

Состав

Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Суарес Д. (Маскерано, 62), Роберто, Туран (Бускетс, 71), Месси, Суарес Л.

Атлетико: Мойя, Савич, Годин (Эрнандес Л., 49), Луис, Хуанфран, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Карраско, Сауль, Торрес (Гамейро, 61), Гризманн

Незабитые пенальти

Гамейро (Атлетико), 80

Предупреждения:

Роберто, 19; Ракитич, 66; Силлессен, 76; Суарес Л., 87; Бускетс, 90 - Карраско, 36; Савич, 77; Луис, 90

Удаления:

Роберто, 56; Суарес Л., 90 - Карраско, 69

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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