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Собаки напали на москвичек

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В результате агрессивного поведения двух собак бойцовой породы пострадали две жительницы Москвы.

Инцидент, связанный с нападением животных, произошел в южном Чертанове.

Деталей происшествия выяснить пока не удалось. В любом случае призываем никого не делать поспешных выводов. И уж тем более не обвинять скопом всех тех, кто дома держит собак бойцовых пород.

Для тех, кто всерьез увлечен собаками подобных пород, рекомендуем обратить внимание на ряд любопытных видов спорта, которые практикуют для этих животных.

Спрингпол – спорт преимущественно для собак бойцовских пород. Задача участника: после разрешающей команды словить зубами канат и провисеть на нем не касаясь земли. Для упражнения определено максимальное время – 5 минут.

Вейтпуллинг – силовые соревнования для собак, в которых животным за одну минуту нужно перетянуть заданный вес на максимальное расстояние. К участию допускают только собак определенных пород.

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