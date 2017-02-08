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Руслан Проводников: Я бы согласился на реванш с Брэдли без промедления

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боксер Руслан Проводников охотно провел бы повторный поединок с американцем Тимоти Брэдли.

- Я из той категории боксеров, которые выходят сражаться не ради денег. Мне нужен новый интересный вызов, который замотивирует меня выйти на ринг. А драться просто так я не хочу. Это должен быть действительно сильный и интересный соперник. Тот, кто заставит меня бросить все и с головой уйти в тренировки. 

Безусловно, Тимоти Брэдли — соперник, с которым мне очень хочется встретиться на ринге. Но пока конкретных соглашений нет. Как только появится шанс провести этот поединок, я соглашусь на него без промедления. И мне не важны финансовые условия, я готов выйти на ринг, но только ради реванша с американцем, - рассказал Проводников в интервью «Известиям».

Напомним, в 2013 году Руслан Проводников уступил по очкам Тимоти Брэдли в поединке, который впоследствии был признан лучшим боем года по версии журнала The Ring.

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