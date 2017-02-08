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В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены

Сергей Данилевич, Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренеры «Астории Вальдхоф» и «Арминии» (Билефельд) произвели по четыре замены в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Согласно поправкам к регламенту, наставники обеих команд имели возможность сделать четвертые замены в дополнительное время, которое и было назначено при счете 1:1.

В составе хозяев на 117-й минуте на поле вышел Бенджамин Хофманн, а у «Арминии» на 120-й минуте в игру вступил Флориан Хартхерц.

Встреча завершилась победой команды из Билефельда в серии послематчевых пенальти. Также в четвертьфинал Кубка Германии уже пробились «Бавария», «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Гамбург».

 

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Матч

Астория - Арминия - 1:1 (0:0)

Голы

Шютц 53 (0:1). Карл 78 (1:1).

Состав

Астория: Реннар, Ниенти, Пелловски (Штадлер, 77), Кирмайер, Кизиляр, Шён (Хаас, 104), Хилленбранд, Майер (Хофманн, 118), Керн, Полат (Грос, 78), Карл

Арминия: Хесль, Зальгер, Шуппан (Хартхерц, 120), Бёрнер (Какуталуа, 27), Гёрлитц, Юнглас, Шютц, Ульм (Штауде, 96 , 116), Хемляйн (Фогльзаммер, 46), Клос, Нёте

Предупреждения:

Ниенти, 52; Хилленбранд, 54; Карл, 72; Шён, 80 - Хемляйн, 40; Шютц, 85; Зальгер, 89; Шуппан, 96; Штауде, 98

Удаления:

нет - Штауде, 116

Судья:

Свен Яблонски (Германия)

Место и дата

07 февраля 20:30, Дитмар Хопп Шпортпарк, Онлайн-трансляция


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