В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены

Тренеры «Астории Вальдхоф» и «Арминии» (Билефельд) произвели по четыре замены в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Согласно поправкам к регламенту, наставники обеих команд имели возможность сделать четвертые замены в дополнительное время, которое и было назначено при счете 1:1.

В составе хозяев на 117-й минуте на поле вышел Бенджамин Хофманн, а у «Арминии» на 120-й минуте в игру вступил Флориан Хартхерц.

Встреча завершилась победой команды из Билефельда в серии послематчевых пенальти. Также в четвертьфинал Кубка Германии уже пробились «Бавария», «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Гамбург».



