В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены
Тренеры «Астории Вальдхоф» и «Арминии» (Билефельд) произвели по четыре замены в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Согласно поправкам к регламенту, наставники обеих команд имели возможность сделать четвертые замены в дополнительное время, которое и было назначено при счете 1:1.
В составе хозяев на 117-й минуте на поле вышел Бенджамин Хофманн, а у «Арминии» на 120-й минуте в игру вступил Флориан Хартхерц.
Встреча завершилась победой команды из Билефельда в серии послематчевых пенальти. Также в четвертьфинал Кубка Германии уже пробились «Бавария», «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Гамбург».
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Матч
Голы
Состав
Астория: Реннар, Ниенти, Пелловски (Штадлер, 77), Кирмайер, Кизиляр, Шён (Хаас, 104), Хилленбранд, Майер (Хофманн, 118), Керн, Полат (Грос, 78), Карл
Арминия: Хесль, Зальгер, Шуппан (Хартхерц, 120), Бёрнер (Какуталуа, 27), Гёрлитц, Юнглас, Шютц, Ульм (Штауде, 96 , 116), Хемляйн (Фогльзаммер, 46), Клос, Нёте
Предупреждения:
Ниенти, 52; Хилленбранд, 54; Карл, 72; Шён, 80 - Хемляйн, 40; Шютц, 85; Зальгер, 89; Шуппан, 96; Штауде, 98
Удаления:
нет - Штауде, 116
Судья:
Свен Яблонски (Германия)
Место и дата
07 февраля 20:30, Дитмар Хопп Шпортпарк, Онлайн-трансляция