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Кэти Дува: Бой Ковалев - Бетербиев может состояться, если Артур выиграет у Барреры

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутер Кэти Дува не исключила возможность организации поединка между двумя российскими полутяжеловесами - Сергеем Ковалевым и Артуром Бетербиевым.

- Мы давно держим в уме бой Бетербиев - Баррера. Сейчас ожидаем новостей от Ивона Мишеля по поводу даты и места его проведения. Салливан ищет только самых сильных соперников. На мой взгляд, вопрос состоит только в том, что в этом бою покажет Бетербиев.

Бой Артура против Ковалева? Фанаты ждут этого поединка, так как в любителях Сергей проигрывал данному сопернику. Это вполне возможно, если Баррера уступит Бетербиеву, - цитирует Дуву Boxing News and Views.

Напомним, Ивон Мишель выиграл торги со ставкой 251 000 долларов. Представляющая интересы Барреры компания Main Events в свою очередь предложила $181 тысячу. Теперь Мишель должен представить контракт на поединок. 

Бой будет носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым (его интересы также представляет Кэти Дува).

Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцом

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.

Бетербиев, которому вчера исполнилось 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.

Сергей Ковалев: Бетербиев – неприятная личность

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