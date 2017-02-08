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Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяца

Источник:  ФК «Байер»Комментарии

Полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и всех премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, которая была наложена на футболиста по решению ФИФА.

- «Байер» не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом отношении, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации, - заявил футболист.

Ранее решение ФИФА подтвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Срок дисквалификации игрока составит четыре месяца. Это означает, что Хакан в текущем сезоне уже не сыграет.

В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». Впрочем, после этого футболист продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его отстранении.

В текущем сезоне 22-летний Хакан Чалханоглу провел 22 матча за «Байер» и забил семь мячей при семи голевых передачах.

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