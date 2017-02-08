Кэти Дува: Пока я могу сказать очень немногое о реванше Ковалев - Уорд
Промоутер Кэти Дува пока затрудняется назвать ориентировочную дату повторного поединка российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.
- Пока я слышала очень немногое об этом от компании Roc Nation (представляющей интересы Уорда). Поэтому не могу сообщить о реванше ничего нового, - заявила Дува в интервью News and Views.
Напомним, в ноябре 2016 года Сергей Ковалев уступил Андре Уорду единогласным решением судей (113:114 на всех трех картах) и потерял чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.
В контракте на первый поединок было прописано право россиянина на реванш в случае поражения.
Андре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без бокса
Американец недавно заявил о том, что в данный момент его интересует только новый поединок с Ковалевым. Если он не состоится, Уорд может завершить спортивную карьеру и вернуться к работе на телевидении в качестве комментатора.