Кэти Дува: Пока я могу сказать очень немногое о реванше Ковалев - Уорд

Промоутер Кэти Дува пока затрудняется назвать ориентировочную дату повторного поединка российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.

- Пока я слышала очень немногое об этом от компании Roc Nation (представляющей интересы Уорда). Поэтому не могу сообщить о реванше ничего нового, - заявила Дува в интервью News and Views.

Напомним, в ноябре 2016 года Сергей Ковалев уступил Андре Уорду единогласным решением судей (113:114 на всех трех картах) и потерял чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В контракте на первый поединок было прописано право россиянина на реванш в случае поражения.

Американец недавно заявил о том, что в данный момент его интересует только новый поединок с Ковалевым. Если он не состоится, Уорд может завершить спортивную карьеру и вернуться к работе на телевидении в качестве комментатора.

