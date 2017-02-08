Анатолий Хованцев: Женская сборная России пока сильно отстает от мировых лидеров

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев полагает, что женской сборной России по биатлону будет сложно вести борьбу за медали на чемпионате мира по биатлону.

- Женской команде нужно ждать ошибок фаворитов, чтобы на что-то претендовать. Все-таки пока мы сильно отстаем от мировых лидеров. Интересно будет понаблюдать за Татьяной Акимовой, а Ольга Подчуфарова может здорово проявить себя в индивидуальной гонке. Посмотрим, как тренеры будут подводить к соревнованиям Иру Старых, и в какой день ее выпустят на старт. Все-таки чемпионат Европы — это не такой уровень, как чемпионат мира, но свой шанс она заслужила, - рассказал Хованцев в интервью «Известиям».



Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

На мировом первенстве 2016 года, которое проходило в норвежском Хольменколлене, российская команда впервые осталась без медалей.



Расписание чемпионата мира-2017:

9 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (женщины)

11 февраля – спринт (мужчины)

12 февраля – гонка преследования (женщины)

12 февраля – гонка преследования (мужчины)

15 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

17 февраля – эстафета (женщины)

18 февраля – эстафета (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)





