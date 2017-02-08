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Максим Власов сразится с Исмаилом Абдулом 10 марта

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер первого тяжелого Максим Власов проведет свой следующий поединок 10 марта против бельгийца Исмаила Абдула. 

- Максим Власов проведет промежуточный бой 10 марта против Исмаила Абдула. Местом проведения боя значится Будапешт, но оно может поменяться. Этот поединок также может пройти в Испании или Риге, - рассказал менеджер россиянина Шамир Петросян.

Напомним, что в декабре прошлого года Власов победил Рахима Чакхиева техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе 30-летнего спортсмена 37 побед (20 из них нокаутом) при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Максим Власов может выйти на «элиминатор» по линии WBA. Чемпионом мира по этой версии в данный момент является другой российский тяжеловес Денис Лебедев. 


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