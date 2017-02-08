Луис Суарес: Я рассмеялся, когда увидел перед собой красную карточку

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал свое удаление в матче с «Атлетико» в рамках полуфинала Кубка Испании.

- Мое удаление? Мы же прекрасно понимаем, как все этог устроено. Там даже не было никакого фола. Я просто развернулся. Посмотрим, удастся ли клубу обжаловать мое второе предупреждение.



Когда я увидел красную карточку, просто рассмеялся. Это необъяснимо, но мы к такому уже привыкли. Так или иначе, мы знали, что нас ожидает тяжелый матч и «Атлетико» не сдастся без боя, — цитирует Суареса Football Espana.

Напомним, первый полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Атлетико» каталонцы выиграли на выезде со счетом 2:1.



На 43-й минуте ответной игры Луис Суарес добил мяч в сетку после того, как голкипер гостей Мигель Анхель Месси отбил перед собой снаряд после удара Лионеля Месси.

Во втором тайме Арбитр Хесус Хиль Мансано удалил с поля сразу трех игроков - вингера «Атлетико» Янника Феррейру-Карраско, защитника «Барселоны» Серхи Роберто и того же Суареса.

На 80-й минуте игры Кевин Гамейро не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Его удар с 11-метровой отметки пришелся в перекладину. Но француз исправился 3 минуты спустя: он сравнял счет, замкнув прострел Антуана Гризманна.

За оставшееся время счет на табло не изменился, что устроило хозяев поля. Соперником «Барселоны» по финалу станет победитель противостояния «Сельта» - «Алавес». Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.