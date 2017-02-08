Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты не должны реагировать на провокации

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2017.

- У наших мужчин есть замечательные возможности, чтобы в этом году выступить если не великолепно, то очень хорошо. Команда прекрасно укомплектована — помимо уже находившихся в составе Антона Шипулина, Максима Цветкова и Антона Бабикова, сборную должен усилить Александр Логинов. Думаю, стоит рассчитывать не просто на подиум, но и на золото в одной из дисциплин. В частности, в эстафете я вижу у наших ребят хорошие шансы.

При этом я считаю, что и у наших женщин есть шансы на положительные результаты. Если Татьяна Акимова не будет мазать в самый неподходящий момент, у нее обязательно будет подиум, а при удачных обстоятельствах и золотая медаль.

Конечно, спортсмен, как и любой человек, не может не обращать внимания на внешнее давление. Любому неприятно, когда идет откровенная травля, — а по-другому назвать отношение к нашим спортсменам я не могу. Думаю, сейчас они уже привыкли к этому и не должны реагировать на провокации. Скорее всего, коллеги наших спортсменов ведут себя подобным образом, потому что боятся. А теперь у них появилась замечательная возможность психологически воздействовать на российских биатлонистов. Это — недобросовестные спортсмены, к которым я с недавних пор причисляю и Мартена Фуркада, - рассказал Васильев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

На мировом первенстве 2016 года, которое проходило в норвежском Холменколлене, российская команда впервые осталась без медалей.



Расписание чемпионата мира-2017:

9 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (женщины)

11 февраля – спринт (мужчины)

12 февраля – гонка преследования (женщины)

12 февраля – гонка преследования (мужчины)

15 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

17 февраля – эстафета (женщины)

18 февраля – эстафета (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)











