Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты не должны реагировать на провокации

Источник:  «Известия»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2017.

- У наших мужчин есть замечательные возможности, чтобы в этом году выступить если не великолепно, то очень хорошо. Команда прекрасно укомплектована — помимо уже находившихся в составе Антона Шипулина, Максима Цветкова и Антона Бабикова, сборную должен усилить Александр Логинов. Думаю, стоит рассчитывать не просто на подиум, но и на золото в одной из дисциплин. В частности, в эстафете я вижу у наших ребят хорошие шансы.

При этом я считаю, что и у наших женщин есть шансы на положительные результаты. Если Татьяна Акимова не будет мазать в самый неподходящий момент, у нее обязательно будет подиум, а при удачных обстоятельствах и золотая медаль.

Конечно, спортсмен, как и любой человек, не может не обращать внимания на внешнее давление. Любому неприятно, когда идет откровенная травля, — а по-другому назвать отношение к нашим спортсменам я не могу. Думаю, сейчас они уже привыкли к этому и не должны реагировать на провокации. Скорее всего, коллеги наших спортсменов ведут себя подобным образом, потому что боятся. А теперь у них появилась замечательная возможность психологически воздействовать на российских биатлонистов. Это — недобросовестные спортсмены, к которым я с недавних пор причисляю и Мартена Фуркада, - рассказал Васильев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

На мировом первенстве 2016 года, которое проходило в норвежском Холменколлене, российская команда впервые осталась без медалей.

Расписание чемпионата мира-2017:

9 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (женщины)

11 февраля – спринт (мужчины)

12 февраля – гонка преследования (женщины)

12 февраля – гонка преследования (мужчины)

15 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

17 февраля – эстафета (женщины)

18 февраля – эстафета (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Хованцев: Женская сборная России пока сильно отстает от мировых лидеровБывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев полагает, что женской сборной России по биатлону будет сложно вести борьбу за медали на чемпионате мира по биатлону.Александр Тихонов: Надо отделять мух от котлет. Логинов и Старых свое наказание уже понеслиЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал комментарии француза Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.Домрачева не будет выступать за сборную Белоруссии в смешанной эстафете на чемпионате мираСтал известен состав команды Белоруссии на смешанную эстафету на чемпионата мира-2017 по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Дарья Домрачева в составе включена не была.Сергей Чепиков: Считаю, Логинов психологически готов и всецело поддерживаю егоДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате Европы.Анатолий Алябьев: Главное, чтобы Логинова не боялись поставить на ЧМДвукратный олимпийский чемпион, член совета СБР Анатолий Алябьев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по биатлону.Максим Цветков: Нет такого: «Ты – русский, мы с тобой не говорим»Максим Цветков: Нет такого: «Ты – русский, мы с тобой не говорим»Один из лидеров сборной России по биатлону поделился ожиданиями от чемпионата мира в Австрии.Виталий Мутко: Тренерам биатлонисток хочу пожелать давать результат, а не рассказывать, почему ничего не получилосьВице-премьер правительства России Виталий Мутко призвал тренеров женской сборной России обеспечить результат на чемпионате мира.Виталий Норицын: Российские биатлонистки способны порадовать болельщиков на чемпионате мираСтарший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о шансах национальной команды на чемпионате мира в Хохфильцене.Анна Богалий: У Шипулина большие амбиции перед чемпионатом мираДвукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила шансы российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира.Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлонуФедерация биатлона Украины огласила состав команды, которая выступит на чемпионате мира-2017 в австрийском Хохфильцене.Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты могут взять более одного золота на ЧМ в ХохфильценеДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене.Тарьей Бе заявлен на чемпионат мира в ХохфильценеВосьмикратный чемпион мира по биатлону 28-летний норвежец Тарьей Бе вошел в состав сборной Норвегии на предстоящее мировое первенство.Домрачева вошла в официальный состав сборной БелоруссииТрёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, делавшая паузу в карьере в связи с рождением ребенка, включена в предварительный состав сборной Белоруссии на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия).«Бе недоволен Логиновым? А нам приятно на сопли норвежцев-астматиков смотреть?»«Бе недоволен Логиновым? А нам приятно на сопли норвежцев-астматиков смотреть?»Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе нашей сборной на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.Владимир Драчев: Трасса в Хохфильцене быстрая, на ней надо все время работатьЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе сборной России на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.Владимир Драчев: Логинов не слабее Шипулина? Они разве соревновались вместе?Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе сборной России на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.Антон Бабиков: Сказал Свендсену: в следующий раз тебя «побью»Антон Бабиков: Сказал Свендсену: в следующий раз тебя «побью»Накануне старта чемпионата мира по биатлону прапорщик ЦСКА Антон Бабиков дал откровенное интервью «Советскому спорту».Йоханнес Бе: Я бы не хотел видеть Логинова на стартахНорвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал участие россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Хохфильцене.«Провокация Фуркада? Со временем Логинов восстановит репутацию»«Провокация Фуркада? Со временем Логинов восстановит репутацию»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о составе сборной России на чемпионат мира и провокационном сообщении Мартена Фуркада.Логинов и Старых – в сборной. Российская заявка на ЧМ-2017 почти сформированаЛогинов и Старых – в сборной. Российская заявка на ЧМ-2017 почти сформирована«Советский спорт» анализирует объявленный состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Питтсбург» играет с «Калгари», «Вашингтон» - «Каролина» и другие матчи
Футбол
Рафаэль Надаль: Конечно, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала»
Биатлон
Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты не должны реагировать на провокации
Футбол
Луис Суарес: Я рассмеялся, когда увидел перед собой красную карточку
Бокс
Максим Власов сразится с Исмаилом Абдулом 10 марта
Биатлон
Анатолий Хованцев: Женская сборная России пока сильно отстает от мировых лидеров
Бокс
Кэти Дува: Пока я могу сказать очень немногое о реванше Ковалев - Уорд
Футбол
Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяца
Бокс
Кэти Дува: Бой Ковалев - Бетербиев может состояться, если Артур выиграет у Барреры
Футбол
В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости