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Рафаэль Надаль: Конечно, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала»

Источник:  Goal.comКомментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался в том, что бы он охотно принял предложение стать президентом «Реала».

- Никогда не знаешь, как повернется наши жизнь. Все знают, что я страстный футбольный фанат, а «Реал» – мой любимый клуб. Конечно, сейчас это - утопия, но если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно!

Но в данный момент у команды все отлично. Флорентино Перес — превосходный президент, и не думаю, что я нужен «Реалу» в этом качестве, - заявил Надаль.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской примеры, опережая «Барселону» на одно очко и имея два матча в запасе.

Напомним, Рафаэль Надаль дошел до финала Открытого чемпионата Австралии-2017, где уступил Роджеру Федереру в пяти партиях.


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