Тимофей Мозгов: Трамп пытается выстроить хорошие отношения с Россией, и что же в этом плохого?

Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился своим взглядом на политику нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

- Мне постоянно задают вопросы о политике, и это нелегко, так как иногда я вообще не понимаю, о чем они говорят. Я не особенно слежу за политикой и не знаю, какие законы подписывает президент нашей страны.

Что бы Трамп ни делал, люди злятся на него и в гневе говорят: «Он сделал это. Он сделал то». А я вот не понимаю, почему плохо с кем-то дружить. Он говорит, что пытается выстроить хорошие отношения с Россией, и я не понимаю, что в этом плохого. Это же лучше, чем воевать друг с другом. Не думаю, что это произойдет моментально, потому что соперничество между державами продолжалось очень долго.

Мне кажется, что в Америке по-прежнему сохраняются стереотипы о России времен холодной войны. Я знаю многих людей, которые побывали в России. И они говорят: «Это совсем не то, что я себе представлял», - рассказал Мозгов в интервью ESPN.

Напомним, республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США в минувшем январе. На выборах он одержал победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Тимофей Мозгов летом 2016 года стал игроком «Лейкерс». В прошлом сезоне он завоевал титул чемпиона НБА, защищая цвета «Кливленда».



