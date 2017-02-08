Андерс Бессеберг: Конгресс IBU может сократить квоты странам с многочисленными нарушениями антидопинговых правил

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг рассказал о возможных изменениях в уставе организации.

- Не исключено, что конгресс примет решение о сокращении квот для стран с многочисленными нарушениями антидопинговых правил и увеличения денежного штрафа за допинговый случай до одного миллиона евро.

Однако такие решения должны быть юридически закреплены, поэтому невозможно добиться вступления в силу изменений уже в текущем сезоне. Однако вполне возможно, что новые правила будут действовать со следующего сезона, - рассказал Бессеберг.

Обе инициативы, о которых упомянул норвежец, содержались в петиции биатлонистов к руководству IBU.

Напомним, внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля, за день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.





