День в истории. Каролине Костнер исполнилось 30 лет

Сегодня исполняется 30 лет пятикратной чемпионке Европы, итальянской фигуристке Каролине Костнер.

Каролина Костнер родилась 8 февраля 1987 года в Больцано (Южный Тироль).

В 2001 г. она впервые выиграла чемпионат Италии среди юниоров. Она на дебютном чемпионате Европы сразу заняла четвертое место. Впоследствии Каролина выиграет этот турнир пять раз (2007, 2008, 2010, 2012, 2013).

На Олимпиаде-2006 в Турине Костнер была выбрана знаменосцем национальной сборной на домашних Играх.

Итальянка завоевала шесть медалей на чемпионатах мира (в том числе - золото на первенстве 2012 года в Ницце). А на Олимпиаде в Сочи Каролина стала бронзовым призером.

Весной 2016 года Костнер возобновила спортивную карьеру под руководством заслуженного тренера СССР Алексея Мишина. На чемпионате мира-2017 в Остраве она заняла третье место, уступив лишь Евгении Медведевой и Анне Погорилой.



